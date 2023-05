Receita da semana: hambúrguer em pão de massa mãe e alface grelhada

4 hambúrgueres com 120 g cada / 1 pão de massa mãe / 2 alfaces sucrine / Queijo Raclette cortado em fatias / 1 tomate / 1 cournichon grande / Mostarda q.b. / Azeite q.b. / Sal q.b. / Pimenta q.b.

Cortar as alfaces ao meio, temperar com sal e grelhar sobre uma chapa com um pouco de azeite até que ganhe uma cor dourada e caramelize. Retirar e reservar. Temperar os hambúrgueres e cozinhar também sobre uma chapa, fazendo pressão em cima para que espalmem, virar e colocar as fatias de queijo por cima até derreterem.