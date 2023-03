Receita: fricassé de ervilhas, espargos e trufas - tudo pronto em 60 minutos

Bringir os espargos muito rapidamente em água a ferver com sal. Reservar. Bringir também as ervilhas e reservar.

Picar a chalota e, numa caçarola, colocar manteiga. Quando estiver quente, adicionar as chalotas e fazer um puxado. Adicionar as ervilhas e os espargos e cozinhar, temperar com sal e pimenta. Colocar um pouco de caldo de galinha até formar uma espécie de creme. Em seguida, juntar as gemas, retirar do lume e mexer sempre para que fiquem cremosas e não cozinhem em demasia.