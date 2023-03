Preparar uma chapa antiaderente bem quente, temperar as lulas com sal e um fio de azeite. Cozinhar as lulas de um lado e do outro até que ganhem uma cor dourada. Retirar e fatiar.

Laminar as beterrabas, os rabanetes e as cenouras, colocar tudo numa tigela juntamente com o agrião e temperar com azeite, vinagre, sal e pimenta.