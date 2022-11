A deliciosa simplicidade da cavala em vinagre

Arranjar as cavalas e retirar os filetes.

Cobrir de sal grosso e deixar durante uma hora.

De seguida, lavar bem.

Ferver o vinagre, a água e o açúcar. Deixar arrefecer.

Colocar os filetes de cavala nessa solução durante 12 horas.

Após esse tempo, retirar os filetes.

Triturar o azeite com o alho. Preservar as cavalas nesta solução.

Pode servir com um pouco de sumo de limão espremido e coentros.