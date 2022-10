Cortar o atum em nacos de 120 g cada. Temperar de sal e pimenta.

Numa frigideira antiaderente aquecer bem o azeite e saltear os nacos de um lado e do outro para que fiquem com uma cor dourada. Retirar e deixar descansar. Cortar as cebolas em meias luas e, logo de seguida, refogar lentamente num tacho com azeite com a folha de louro.