Receita da semana: robalo com amêijoas

Num tacho, aquecer bem o azeite, colocar o alho (uma cabeça descascada e cortada grosseiramente) e as amêijoas logo de seguida. Refrescar com vinho branco e adicionar coentros. Colocar uma tampa e deixar cozinhar até que as amêijoas abram. Passar as amêijoas por um passador e reservar o caldo. Num tacho largo, aquecer azeite e adicionar um dente de alho, assim que estiver a ficar mais dourado, adicionar a farinha e mexer bem, logo de seguida adicione o caldo das amêijoas e mexa até obter um creme, deixe cozinhar sempre mexendo até que a farinha esteja cozinhada (adicione água ou caldo de peixe sempre que a farinha engrosse muito). No fim, passe por um passador e junte coentros picados e umas gotas de limão espremido. Adicione as amêijoas abertas a este creme.

