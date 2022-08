Receita da semana: beringela gratinada

Numa frigideira larga aquecer o azeite, colocar o alho e a chalota bem picados e juntar as anchovas. De seguida, juntar o tomate, a casca de parmesão e deixar cozinhar bem. Temperar com sal e pimenta. Quando estiver a ficar desfeito, juntar o molho de tomate, as azeitonas e o manjericão. Retirar a casca de parmesão e passar toda a mistura para um tabuleiro.

Cortar fatias grossas e longitudinais de beringela e temperar com sal. Saltear numa frigideira em azeite bem quente até ganhar uma cor dourada. Retirar e colocar as fatias por cima da mistura de tomate e acrescentar requeijão e parmesão por cima para gratinar.