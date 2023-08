Moda para a nova estação: do proibido ao obrigatório, o vermelho impõe-se

Nenhuma cor consegue captar mais atenção e evocar tanta energia e sensualidade como o vermelho. E desta vez os designers estão absolutamente de acordo: a cor do outono de 2023 é o vermelho, em todas as suas tonalidades, do mais vivo ao mais suave, lançando um intenso e ousado desafio, usá-lo em look total, literalmente da cabeça aos pés. A cor que grita confiança e determinação não é definitivamente indicada para quem quer passar de forma discreta. Ao contrário dos tons de terra tipicamente suaves e esperados para o início dos dias mais frios, eis que o vermelho surge para manter a chama acesa durante o arrefecimento e não deixar que a sua energia caia mesmo nos primeiros dias de regresso ao trabalho.

Versátil, elegante e extremamente intenso, o vermelho não se limita a uma única tonalidade e as marcas oferecem uma vasta gama de tons que vêm celebrar a riqueza de expressões que esta cor pode oferecer. Vermelho vivo, cereja radiante, vinho profundo, escarlate clássico, bordeaux intenso são algumas das tonalidades que podemos escolher para compor o nosso outfit mais arrojado, uma vez que a variedade de peças e modelos a escolher são felizmente em grande quantidade. Os destaques vão para os casacos em lã estruturados, os vestidos assimétricos e esvoaçantes, os fatos de alfaiataria, os casacos de penas volumosos, os sobretudos em feltro assertoados, um sem-fim de peças que marcam por algum minimalismo, uma vez que a cor sendo tão intensa é suficiente para marcar uma forte presença. Principalmente quando decidimos seguir a regra da estação e manter todo o nosso visual nesta mesma cor, não esquecendo dos vários complementos, como os collants, os sapatos, as luvas e até mesmo os óculos de sol.