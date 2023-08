Ganga x ganga? Este clássico de moda nunca se esgota e é o mais democrático dos materiais

Resistente, eterna e irreverente, a ganga nunca deixou de ter uma forte presença nos guarda-roupas mais trendy ou mais conservadores. As tendências vão e vêm, mas há coisas que nunca mudam, a nossa atração pelo denim. Desta vez não temos de pensar muito nas combinações, ou seja, neste caso, a ganga atrai a ganga e mesmo não sendo uma novidade fazer match com estas peças, é certo que os coordenados chegam agora mais ousados, com peças cheias de personalidade e extravagância. Vai, aliás, precisar de explorar vários modelos, pois este outono vamos enfrentar o regresso ao trabalho com originais conjuntos. A junção de duas peças ou até três em ganga vai criar o visual do momento. As peças podem e devem ser variadas, apenas duas regras se impõem, utilizar apenas ganga para todo o coordenado e manter a coloração e tratamento do denim em todo o conjunto.

Tem à disposição um sem-fim de peças neste resistente material, desde blazers oversized, blusões com inspiração anos 80, vestidos modeladores e sensuais, calças flaire, crop tops com pedras, camisas acetinadas com folhos, gabardinas enceradas com fivelas e atilhos, minissaias estruturadas com cinturas bem descaídas, vestidos camiseiros, e até camisolas e sweatshirts com uma abordagem mais desportiva. Marcas como a Versace, Balmain e Y/Project exploraram o conceito “all denim” da forma mais arrojada e original de sempre, apresentando a ganga com acabamentos ultraconceptuais ou recorrendo a técnicas de envelhecimento das peças, criando itens icónicos e absolutamente exclusivos. As aplicações e os bordados foram também amplamente explorados para elevarem o nível destas peças, que não encontram fronteiras na hora de criar visuais completamente fora da caixa. Por isso, se ainda era dos resistentes ao pandan, tem agora carta verde para explorar ao máximo esta unificação do denim.