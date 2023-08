Quem disse que é o bege é aborrecido?

Falar de uma cor tendência da estação pode ser redutor, pois muitas vezes essa cor desdobra-se em muitas outras. Assim, quando falamos de cor de pele, com honras de abertura na nova temporada, falamos de uma grande variedade de tons, que vão do castanho ao bege e que abrangem todas as versões que conhecemos desta cor.

Combinar uma gama de tons de bege no nosso outfit vai elevar o nosso estilo, pois poucas cores trazem mais elegância do que esta. Aqui o truque é combinar todas as peças — todas mesmo, incluindo acessórios e calçado — em diferentes tons da mesma cor e de preferência em vários materiais. A roupa escolhida deve ter tecidos diferentes, para criar diversas texturas, tornando o look muito mais interessante e bem composto. O resultado é um visual monocromático sem ser monótono.