Moda: é hora de dar descanso ao fato de banho preto e mergulhar no lado mais exuberante do swimwear

Caso já esteja de férias ou a caminho da tão aguardada pausa, está na hora de mergulhar de cabeça nas tendências de swimwear para este verão. Afinal, há sempre aquelas compras de última hora motivadas pelo entusiasmo pré-férias.

Se os fatos de banho neutros ou minimalistas são uma opção, fica o convite para descobrir um outro lado, mais exuberante, com cor, brilho, cortes elaborados, tecidos delicados e outros detalhes que conferem sofisticação ao look balnear. Não só não vai passar despercebida quando pisar o areal como vai poder continuar a usá-lo sunset adentro. Afinal, é possível apostar em fatos de banho ou saídas de praia que tanto são perfeitos para os dias de sol como para as noites de verão, entre jantares, festas e festivais. Para isso, basta trocar os acessórios.