O verão em duas peças (o mundo dos biquinis sustentáveis)

Cresceu em São Paulo, “muito sonhadora” e aos 17 anos já tinha uma lista de tudo o que queria fazer antes de morrer e depressa percebeu que o seu “propósito de vida é ajudar o próximo”. Por isso, quando uma colega africana lhe contou que a sua família tinha de andar mais de uma hora para conseguir água, Elen criou o Models for Water para juntar fundos e construir infraestruturas. Estudou engenharia para Madrid porque queria aprender a programar, e criar um site para os projetos que já borbulhavam na sua cabeça, trabalhou com tecnologia, e um dia madrugou na Bolsa de Valores Nasdaq para arrecadar fundos para uma fundação em África. E foi morar uns meses para o Quénia “adotada” por uma mulher que tinha perdido um filho: “Quis viver uma vida real e sentir o que as pessoas sentem.” Encontrou cerca de 200 órfãos numa casa e começou a ensinar-lhes matemática e ciências, traçou-lhes um plano de educação e trouxe lições de vida: “Estas crianças quando correm e caem, levantam-se e continuam, o atletismo é a única forma de conseguirem uma vida melhor.”

Isto foi há quatro anos, Elen tinha 28 anos. Já vive em Lisboa há quase uma década e já se diz portuguesa apesar dos traços italianos, da estatura de modelo e do sotaque brasileiro que atropela as palavras em entusiasmo. Quando regressou de África, numa das suas manhãs de surf, decidiu criar “uma coleçãozinha” de beachwear no Brasil e, muitas portas fechadas depois e algum desalento, resolve desafiar-se numa competição de triatlo, que ganhou, e depois no Ironman, e partilhar nas redes sociais. Não tinha treino, só casmurrice, mas lá nadou quatro quilómetros, pedalou quase 200 e correu uma meia maratona: “A nossa mente é muito poderosa, tudo o que a gente visualiza com uma atitude positiva, pode alcançar. E todos os desafios devem ser olhados com olhos de águia, que veem na frente e criar um futuro.” Apareceu logo uma fábrica que a apoiou, e assim nasce a marca Elen Capri, no Brasil: “Aluguei um quartinho e fui procurar como fazer.” Já era conhecida como influencer, mas não queria fazer parte da maioria paga por marcas para fazer de conta, “queria ter uma voz para as meninas que não têm oportunidades e criar impacto. Nunca gostei do ‘olhe o look com que estou hoje’”, ri-se.