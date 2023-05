Moda: o néon foi promovido e é agora sinónimo de elegância e originalidade

Quando surgiu, na década de 80, esta tendência ficou colada a um estilo jovem e descontraído, mas hoje o néon reclama para si um papel diferente. Cores ácidas e vibrantes, como amarelo-limão, rosa-pastilha, azul-elétrico e verde-menta conquistam os looks mais elegantes da temporada, conferindo-lhes uma dose extra de luz, energia e originalidade. O resultado também traz claros benefícios ao nosso estado de espírito, para não falar na extraordinária combinação entre tons flúor e uma pele bronzeada.

A tendência já de si luminosa ganha mais brilho graças aos materiais escolhidos pelos designers. Os tecidos são agora mais brilhantes e refletores: cetins, acabamentos envernizados, acrílicos e até mesmo pele. A ideia é combinar peças mais luminosas com outras no mesmo tom mas com menos brilho, resultando num look néon total e equilibrado. Saia acetinada com camisola em malha fria, fato em sarja encerada com crop top em algodão, vestido em seda selvagem com biker em pele são combinações possíveis. As cores lisas sobrepõem-se aos padrões, substituídos por materiais texturados e com efeitos 3D, conferindo um efeito visual sofisticado e original.