Moda: há um novo gótico a espreitar dentro do armário

Preto ou cores escuras, estética vitoriana e um toque grunge que lhe confere personalidade e altivez. Assim é o estilo gótico, uma tendência que desde os anos 80 tem vindo a permitir a pessoas de todas as idades criar uma identidade única. Tem tanto de sombrio como de glamoroso e é essa dualidade que atrai cada vez mais adeptos. A tendência mantém-se há anos, mas isso não quer dizer que seja com as mesmas características. Ao longo do tempo tem vindo a ganhar uma nova sensualidade e sofisticação que lhe permite sair das trevas e ver a luz do dia.

Nesta estação, o estilo gótico é suavizado pela influência grunge. Jogos de volumes e transparências ajudam a manter o tom dramático acrescentando sensualidade, em looks mais carismáticos e comerciais e, por isso, mais apelativos para as grandes marcas. O vestido é um dos must have desta tendência que continua a dar nas vistas, através da roupa e dos acessórios — espartilhos, cintos exagerados, símbolos religiosos como cruzes e colares de contas de rosário, meias e luvas semiopacas — que combinam com peças de corte mais simples e menos estruturadas. Negligées de seda, camisas leves e skinny jeans contribuem para um clima de romance assombrado.