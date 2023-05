Moda: croché em alta? Não perca o fio à meada nesta primavera verão

O croché, como tudo o que é artesanal, tem vindo a ganhar nova vida e a conquistar cada vez mais adeptos. Exemplo disso é o sucesso que faz em redes sociais como o TikTok, pois, afinal, são as camadas mais jovens que se têm vindo a render a esta arte, tricotando as suas próprias peças.

Nas passerelles de todo o mundo, o croché também não dá passos em falso e o casamento entre o ‘feito à mão’ e a década de 70 é aposta ganha. A verdade é que o croché tanto se encaixa no guarda-roupa de cidade como no de praia. Chega-nos numa paleta de cores naturais e com técnicas mais avançadas, o que permite o cruzamento perfeito entre o artesanal e a alta tecnologia. O resultado são peças com tradição e delicadeza, mas que cumprem todos os modernos ditames de conforto e durabilidade. E peças de croché não faltam nesta temporada. Tops e fatos de banho icónicos dos anos 60, vestidos com missangas que fizeram furor nos anos 90, quimonos perfeitos para a temporada de festivais que se avizinha, camisolas, calças ‘pantalonas’, calções, lenços, carteiras variadas e sandálias…