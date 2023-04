Moda: personagens das séries históricas saem do ecrã e conquistam as passerelles de todo o mundo

Na moda, para cada movimento há um contramovimento, ou seja, tanto se usa o branco total como as mais explosivas das cores, tanto se adere ao minimalismo como se é atraído pela fantasia e exagero. O drama começou a ganhar espaço na pandemia e a curva dramática não há meio de achatar. Afinal, já basta de confinamento! Movimento extra, peças exageradas, cortes acentuados, tecidos surpreendentes, tudo ganhou uma nova proporção e os sonhos começaram a servir de inspiração para criações quase sobrenaturais. Aos séculos passados fomos recuperar saias amplas, cortes dominantes, vestidos de princesa das trevas, folhos demoníacos, mangas em balão arquitetónicas e corpetes severos. Mas se os tecidos tiveram inspiração centenária, a confeção gozou da mais avançada tecnologia e de aplicações 3D produzidas por exímios artistas plásticos.

A fantasia de personagens icónicas e aclamadas saiu das séries históricas da Netflix e conquistou as passerelles de todo o mundo. Dior, Christopher Kane, Gaurav Gupta, Richard Quinn e Rochas foram algumas das casas que deram asas à imaginação e foram exímias na arte de dramatizar. Nem todos têm o dom de dramatizar sem perder a elegância, de exagerar na medida certa. São peças inesquecíveis que não passam despercebidas, mas que, por isso, se revelam difíceis de usar no dia a dia. Pode animar um look mais casual com um pormenor extravagante, como um corpete transformado em camisa de algodão, uma manga de balão num blazer mais executivo, folhos em vestidos minimalistas ou saias com mais roda do que o habitual. Ou então, pode entregar-se ao drama total, aproveitando toda esta criatividade para surpreender em dias e ocasiões especiais. Opções não vão faltar para atingir todo o seu potencial dramático.

