Moda: longa vida aos básicos que combatem o consumo desenfreado

As preocupações ambientais cada vez mais se refletem na indústria da moda, não só nos materiais e processos utilizados mas também na menor rotatividade de tendências. Ou seja, ao prolongarem a vida de uma tendência, os designers estão a promover o consumo consciente, permitindo usar a mesma roupa estação após estação. As peças outrora tendência vão conquistando o estatuto de ‘básico’ no nosso guarda-roupa. Há vários critérios que uma peça tem de cumprir para ser considerada um básico e conseguirmos conjugá-la facilmente: tem de ter uma cor neutra — azul petróleo, camel, preto, branco e cinza — linhas limpas e direitas e não pode ter padrão.

O blazer oversized é um excelente exemplo de uma peça tendência convertida em básico, assim como o vestido tubo, a minissaia e o colete, que, com as subidas das temperaturas, podem agora ser usados numa versão mais minimalista. Outras das tendências que vieram para ficar são os anos 90 e 2000, pelo que vamos usar e abusar das calças de cintura baixa, tops em lurex, cintos metálicos e outros acessórios igualmente icónicos. Se ainda lhes resiste, vale a pena dar uma oportunidade a estes novos básicos que animam até o mais aborrecido dos looks.