Moda: o azul Cinderela chegou para pôr ordem no caos e dar-nos uma dose de tranquilidade

Cores vibrantes, padrões e contrastes perfeitos, primavera e verão de emoções fortes, assim prometem as tendências para a próxima estação. Mas porque também a moda é feita de equilíbrios, para dar ordem ao caos eletrizante, chega o azul, aquele que veste todas as princesas da Disney. Não é um mero acaso, é que este azul, além de transmitir a calma de que tanto precisamos, está associado a valores como confiança, lealdade e sabedoria. Por isso, vai vê-lo em vestidos fluidos e inocentes, dando o mote para a época de casamentos que se avizinha.

A mais alta autoridade em previsões de tendências de consumo, a WGSN, dita o Pantone ‘tranquil blue’ como o azul da estação. As cores que escolhemos vestir refletem-se no nosso estado de espírito e vice-versa, pelo que não é uma decisão para tomar de ânimo leve. Se acordou com vontade de ser tratada como uma princesa ou, pura e simplesmente, precisa de uma dose extra de tranquilidade e confiança para enfrentar o dia, opte por um look ‘azul princesa’ — um vestido ou algo mais prático, como um pijama acetinado, acompanhado por acessórios igualmente delicados e femininos.