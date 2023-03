Light metal: ‘passerelles’ deram os primeiros acordes de uma tendência que nos promete fazer brilhar em qualquer altura do ano e do dia

Diz a tradição que os metalizados se usam nos meses mais frios, por ocasião das festas. Mas há quem diga, e com razão, que a tradição já não é o que era. Pois bem, é verdade que o ouro e a prata já não se contentam com uma vida feita de vestidos e ocasiões especiais e dão assim o ar de sua graça todo o ano e em qualquer altura do dia. Os metalizados reinventaram-se para conquistar as estações mais quentes, são agora mais leves e discretos, tendo trocado as lantejoulas e o strass pelo lamé, tecidos mais encorpados misturados com fios brilhantes de várias cores, como o lurex, tule, misturas com glitter, aplicações de tintas metalizadas, couros com acabamento metálico e tantas outras opções que brilham sem cair no exagero. A ideia é não esperar que o sol se ponha, pois é precisamente o sol que vai dar luminosidade extra a estas peças.

Mas as diferenças no uso dos metalizados em relação a temporadas passadas não ficam por aqui. Nesta estação cai também o look total: o ideal é conjugar com tecidos sem brilhos e dentro da mesma paleta de cores. Quanto aos acessórios, deixe-os brilhar! Umas botas acima do joelho prateadas vão lindamente com um minivestido de cor viva e sem brilho. Para finalizar o look, uma minicarteira de tom neutro. Não se esqueça que a ideia é brilhar, não é ofuscar.