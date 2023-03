Moda: uma tendência de encher o olho (e os bolsos!)

Já deve ter reparado que as calças cargo regressam em força nesta primavera. A profusão de bolsos é o que imediatamente salta à vista. Mas um olhar mais atento sobre as tendências para a próxima estação permite-nos aferir que os bolsos de chapa, variados e originais, não são um exclusivo das calças — eles ‘atacaram’ todas as peças de roupa, entre saias, casacos, camisas, calções e acessórios como carteiras e até botas e bonés!

A roupa utilitária, pela sua praticabilidade, continua a conquistar fãs, não só porque os bolsos são, na verdade, muito úteis como são peças que se têm vindo a tornar mais nobres à medida que os designers de moda lhes dedicam atenção. Estes must-haves gozam de um equilibro perfeito entre casualidade e sofisticação, já que tecidos como seda, cetim, linho e organza lhes retiram o aspeto rude de outros tempos. Além disso, a sua combinação com peças mais elegantes, como sapatos de salto alto, também lhes confere um outro glamour.