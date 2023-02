Viva o denim: esta primavera vai render-se a este material universal

Se até agora tem vindo a resistir à ganga, é bem provável que nesta temporada faça cedências, já que a tendência regressou forte. Este material tão democrático, icónico e camaleónico foi o denominador comum de desfiles como Blumarine, Alexander McQueen e Y/Project, que não quiseram ficar de fora da corrida. Cinturas baixas, botas muito altas, cortes flaire, tachas, aplicações e fivelas — a grande inovação desta temporada é o espírito faça você mesmo, presente até nos vestidos mais elegantes. Numa atitude rebelde, a ideia é que cada um se expresse com liberdade, que pegue numa peça que já não usa e, num ato de pura criatividade, a torne sua, única e exclusiva, o seu próprio must have. A tarefa vai fazê-la sentir-se bastante orgulhosa.

Mas não entre em pânico se não tiver o dom do corte e costura, pois não faltam peças com esse ar de DIY nas lojas: denim estampado, desgastado e cravejado, em saias maxi, vestidos provocantes e até mesmo em casacos longos e oversized. Atingirá o pleno ao render-se ao look total, com ganga de diferentes lavagens e modelagens. As mais moderadas podem optar pela simplicidade de um vestido esvoaçante e feminino, há tratamentos que permitem manusear este material como se de uma seda se tratasse.