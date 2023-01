Moda: Contrarie a escuridão, literal ou metafórica

Dias frios, cinzentos e escuros, assim é o inverno, e ele facilmente se reflete no nosso guarda-roupa... ou não. Esta estação parece dizer o contrário. A ideia é contrariar a escuridão, quer ela seja literal ou metafórica, com cor. A tendência mais associada ao verão está aí e dizer que é colorida é pouco. Falo mesmo de cores néon, daquelas que permite sermos vistos a quilómetros de distância. Calor, boas energias e vibrações, é tudo o que precisamos para dar o mote ao ano que recentemente inaugurámos.

Prepare-se para lidar com o laranja elétrico, o verde ácido e o azul brilhante, que podem ser conjugados com tons mais neutros. Os acessórios são sempre a solução mais fácil, mas não são eles os porta-vozes deste espírito positivo que invadiu as passerelles da estação. Sobretudos de lã, puffers e vestidos sofisticados, estes são as verdadeiras bandeiras do movimento néon, que não se limita a um estilo desportivo e se estende à red carpet. Os designers vão mais além e desafiam-nos a conjugar peças fluorescentes com padrões mais tradicionais como xadrez, pied poule e animal print.