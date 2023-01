A nova logomania: marcas de trazer na roupa

Talvez não seja uma tendência direcionada às pessoas mais discretas, mas aqui fica o desafio para este início de 2023: a logomania. Logos na roupa não é nada de novo, mas se noutras estações eles apareciam isolados e de fácil leitura, nesta eles são usados para formar padrões exuberantes e repetitivos a cobrir peças inteiras.

Logótipos e símbolos ganham nova vida, tanto no vestuário feminino como masculino, graças à geometria 3D, usada inusitadamente pelos designers em peças de tecidos suaves ou mais encorpados, como casacos de pelo, calças em cabedal, cardigans de malha, carteiras em pele e botas acolchoadas. A logomania não se limita, no entanto, aos looks mais desportivos e descontraídos, conquistando também o lado mais sofisticado dos vestidos delicados e trabalhados e até dos fatos de cerimónia como smokings.