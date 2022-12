Combater o frio com uma das armas mais eficazes e originais da estação

Que felizes somos quando os designers de moda convergem para proporcionar tudo o que queremos: ter estilo e conforto e, nos meses mais frios, conseguir aliar isso ao combate às temperaturas baixas. Por isso mesmo, há uma peça que se tornou a coqueluche da temporada – o maravilhoso puffer jacket, um género de ‘saco de cama fashion’. E entretanto a família aumentou, com a tendência a alargar-se até aos acessórios.

Estes must haves beneficiam do popular efeito acolchoado, que transmite imediatamente uma sensação de conforto inigualável. O princípio é exatamente o mesmo que se aplica num saco de cama, recorrendo a diversos tipos de materiais, sejam eles naturais ou artificiais. No caso do vestuário, os materiais utilizados são ainda impermeáveis, para combater a chuva. É a evolução da indústria têxtil que nos permite ter mais variedade neste tipo de peça, transformado num aliado obrigatório, não só do frio e da chuva mas também do estilo e originalidade.

