Acenda a luz: Que na manga não nos faltem trunfos para enfrentar os dias mais longos e escuros

Nos desfiles das tendências outono-inverno 2022/23 os manequins percorreram as passerelles quase que iluminados por uma luz divina, uma aura que não deixou ninguém indiferente. Depressa percebemos que o efeito se devia única e exclusivamente à roupa que vestiam, à cor, um branco puro e luminoso, mas também aos tecidos, suaves e refletores, que, mesmo quando mais encorpados, não perdiam a luz. Peças repletas de drama, conseguido através da junção de materiais e estruturas. Folhos bordados, volume e movimento, tudo pensado para contribuir para uma teatralidade planeada e desejada.

Embora o drama atinja o seu auge na passerelle, ele costuma ser mais moderado nas peças que efetivamente trazemos para a rua. Ainda, assim, nesta temporada há espaço para alguma dramatização. A dar o mote, camisas com amplas mangas balão, vestidos com vários folhos, laçadas exageradas, golas bem definidas e casacos mais longos do que habitualmente.

