Moda, do baú para o street style: inovação e tradição vão conviver alegremente no nosso guarda-roupa

Estamos numa era de movimentos aparentemente antagónicos mas que no fundo se complementam. Por um lado, a inovação e toda a vertente tecnológica que, na moda, se traduz em novas técnicas de produção e tecidos inovadores; por outro uma certa nostalgia e valorização do trabalho manual e das peças artesanais. Uma boa metáfora para a sociedade em que a sabedoria dos mais velhos complementa ao mesmo tempo que contrasta com a inquietude experimental dos mais jovens.

Lembra-se dos tempos em que as nossas avós nos tricotavam camisolas todos os invernos, inspiradas em revistas como a “Burda”, na altura um autêntico best-seller? Se ainda tem algumas destas peças guardadas, está na altura de lhes dar uma nova vida. Tal como nas últimas duas temporadas, o trabalho manual destaca-se entre as principais tendências de moda. Pode e deve conjugar a roupa do ‘baú’ com outras mais atuais mas, se quiser, manter a linha nostálgica e romântica, nesta estação há peças que, ainda que criadas agora, mantém o charme de outros tempos.