Siga o rasto do estilo: reforce a dose de autoconfiança e domestique a tendência dos casacos extralongos

Quem esteve atento aos desfiles que ditaram as tendências para este outono/inverno lembra-se muito provavelmente dos longos casacos a arrastar pelo chão, a replicar o efeito véu das noivas. Estas peças imponentes que invadiram as principais passerelles do mundo deixaram principalmente rasto em Milão e Nova Iorque com marcas como Balmain e Valentino a apostar fortemente na tendência.

Seja em forma de sobretudos, gabardinas ou capas, a maneira de usar estas peças exteriores mais fiel à tendência é mesmo de forma que não se vejam os sapatos, a puxar ao exagero. E se, nesta estação, os mais baixos ficam sem desculpas para não aderirem à moda dos casacos extralongos, a verdade é que todos vamos ter de demonstrar uma dose reforçada de autoconfiança. Sem a atitude certa, vai parecer que fomos engolidos por peças monstruosas e isso pode ter um impacto cruel no nosso estilo. Assim, a regra número um para nos deixarmos arrastar por esta tendência é ter a certeza de que não nos vamos vergar ao peso do olhar alheio. A ideia é dominar estes casacos e não deixar que sejamos dominados por eles.