Em nome da transparência, avisamos: esta tendência é para quem tem coragem

O outono chegou, mas a pele vai continuar à mostra. Nesta temporada, as transparências regressam ainda mais ousadas, depois de em estações anteriores os designers prepararem o terreno. Preparada para arriscar? Nós é que decidimos a quantidade de pele que queremos mostrar e nada pior do que usarmos alguma coisa que nos deixa desconfortáveis. Por isso, vamos aos poucos. Não vou mentir: para conseguir um all over transparente é preciso alguma ousadia e sabedoria. Podemos sempre optar pela sobreposição, encontrando as peças ideias para usar debaixo de uma transparência, como uma minissaia e um sutiã opaco, ou até um body, por baixo de um vestido comprido transparente.

Quanto às transparências propriamente ditas, elas chegam mais animadas, não se cingindo às rendas e cores escuras. Os tecidos são muito variados, vão da mousse mais desportiva à seda e rede com cristais embutidos; as cores vão além do preto e viajam entre os neutros e os néones; os modelos deixam de ser tão justos e são agora mais amplos. Aliás, a diversidade de cortes e estilos é tão grande que permite compor looks que tanto funcionam numa ocasião casual como numa festa e até para desfilar na red carpet. Arrisco mesmo a prever que no domingo não faltarão transparências na passadeira vermelha dos Globos de Ouro. Homens e mulheres vão fazer desta tendência a grande vencedora da noite. Vai uma aposta?