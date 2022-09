Nada melhor do que as malhas para enfrentar a subida da energia

Provavelmente ainda nem pensou sobre o assunto. As temperaturas ainda estão altas e só de pensar em camisolões começa logo a transpirar. Mas todos os anos acontece o mesmo: de repente fica frio e somos apanhados desprevenidas. Não será despropositado começar a preparar a transição. Os designers parecem ter antecipado a subida do custo de energia, munindo-nos de malhas da cabeça aos pés. Literalmente.

As propostas vão dos gorros, chapéus e passa-montanhas às caneleiras, meias grossas e botas altas com acabamentos em lã. Há cachecóis XL em fios muito grossos e de preferência com cores garridas; camisolas, com uma diversidade de escolha nunca vista; vestidos, saias e calças, em malha canelada ou entrançada e com recortes ousados em sítios inusitados; e casacos — capas esvoaçantes, cardigans supergrossos e sobretudos em caxemira. A malha também conquistou os acessórios, com carteiras, cintos e até brincos a acrescentar graça extra.