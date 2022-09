O ladro negro da moda. O preto regressa em força e repleto de simbolismo

O preto pode não passar de moda, mas é mentira que o preto seja todo ele igual. Nesta estação, chega na sua versão mais sombria e com ela todo o fascínio humano pelo lado negro. Faz parte da nossa condição: tão depressa queremos combater as forças do mal como desejamos juntar-nos a elas, pela sua força e cariz desafiador.

É, pois, uma tendência que permite uma criatividade sem limites e nos leva numa viagem por um universo onde não faltam silhuetas fortes e geométricas, recortes austeros, bordados e estampagens com alusão a criaturas do mal e tecidos brilhantes como cabedal, látex ou vinil. A estética gótica ganha poder e os visuais dominatrix são agora menos sensuais, em imaginários andróginos onde as peças podem ser usadas por qualquer ser do universo.