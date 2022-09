Ganga friends: amigos para sempre

A ganga é como aquele amigo de longa data, sempre presente e resistente às nossas oscilações de humor, que tanto nos acompanha nas maiores loucuras como nos momentos mais pacatos da nossa vida. Não há como descrever melhor o papel deste material centenário que nos acompanha há várias gerações e que se falasse teria tanto para contar.

A ganga volta a estar no top 10 das tendências, neste outono mais sustentável, versátil e artesanal e com designs inovadores e que ainda nos conseguem surpreender. Inspiradas no ano 2000, as propostas incluem calças cargo, cinturas baixas, looks totais, tingimentos irregulares, acabamentos brilhantes, aplicação de pedras ou tachas, estampados fortes e patchwork.