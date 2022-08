Folllow the sun. Em agosto, tudo gira à volta do sol, até o nosso guarda-roupa

À medida que entramos em contagem decrescente para o fim das férias, cresce a nossa vontade de aproveitar cada minuto da temporada mais quente do ano. Saudamos assim o sol e tudo o que ele nos proporciona, do minuto em que nasce até que se põe, e é a ele que vamos buscar inspiração na hora de vestir. Absorvemos os seus tons quentes e traduzimos para estilo toda a sua magia. Especialmente mágicos são aqueles momentos que precedem o pôr do sol, a que chamamos golden hour, que talvez por ser tão efémera os designers a desejem captar, transpondo-a para todas as horas do dia.

Amarelo torrado, laranja intenso, vermelho vivo, terracota, salmão, dourado luminoso — são estas as cores que possuem o toque de Midas e que vão transformar em ‘ouro’ os seus looks. Numa altura em que o sunset é motivo de verdadeira celebração, vista-se literalmente a condizer, optando por peças nestes tons e complementando com acessórios dourados ou neutros — que, ainda assim, podem ter algum brilho —, como colares de búzios, cintos em pele metalizada ou sandálias com purpurinas. Agora, não se esqueça de que estamos no verão e que tudo é suposto ser mais leve, incluindo a roupa. Por isso não exagere nos acessórios e aposte em roupa leve e fluida — a sua pele bronzeada fará o resto.