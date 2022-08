Amor violeta. O rosa que se cuide, o Very Pepi está a chegar

O mais provável é ainda estar de férias e deitada na sua toalha de praia ou piscina, a recarregar baterias. Ora aqui está uma excelente oportunidade para ir passando os olhos pelas tendências da nova estação, que não tarda está aí. Com a vantagem de conseguir aliviar com um mergulho o calor que lhe poderá provocar as sugestões outono/inverno em pleno agosto. Estar a par do que vai encontrar brevemente em loja tem a grande vantagem de poder ainda aproveitar os últimos saldos para atualizar o seu guarda-roupa.

Entre as muitas novidades (que nem sempre são tão novidade assim) está a cor que o Instituto Pantone declarou como cor do ano e que promete animar a nossa roupa e acessórios nos próximos meses: a Very Pepi. Assim, sintonize o seu radar e fique alerta para este violeta suave que deixou rasto em todas as passerelles do mundo e tingiu as coleções de designers como Chanel, Stella McCartney, Armani ou Bottega Veneta. Más notícias para o rosa, que vê o seu reinado em risco com a chegada deste tom que associamos a algo leve, fresco e até fantasioso. Impossível não olhar para ele sem nos lembrarmos do efeito calmante do aroma de lavanda.