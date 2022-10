Recuperámos o croché das nossas memórias dando-lhe protagonismo nos mais divertidos looks de verão. O lado artesanal da moda seduz com as texturas, pormenores e um inesperado toque de cor e sensualidade.

A par da tendência cut out, o croché surpreende com a irreverência de decotes inesperados e junta um lado rústico a um lado atrevido, deixando a descoberto zonas do corpo por norma tapadas. Com as temperaturas elevadas desejamos ter menos roupa a aquecer, e o croché é uma excelente opção.