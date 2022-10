Moda: a importância de se vestir fresco

Agora que o verão se instalou, a vontade é usar roupas mais frescas, para aguentar com conforto as altas temperaturas. Estando de férias ou a trabalhar, a sugestão é recorrer ao ‘novo natural’. Os tons crus e suaves ganham protagonismo, mas ainda que as cores e os materiais sejam os mesmos, os modelos são renovados. Os calções mais longos, as túnicas bem soltas, os blazers mais retos são novidades que ganham corpo em tecidos cada vez mais amigos do ambiente. Não só o aspeto nos remete para tudo o que é natural e orgânico, como a proveniência dos materiais e os processos de produção são mais sustentáveis. O ideal é aliar o melhor de dois mundos: proteger o planeta e ser inspiração para se obter tecidos mais leves e frescos.

Esta tendência transporta-nos para as tão desejadas férias e este mood adapta-se a todos os contextos: cidade, praia ou campo. A atitude é descontraída, as peças destacam-se pelos detalhes de alfaiataria, discretos mas presentes, e pelas combinações sóbrias e elegantes. Ou seja, nudes, camel, bege e cinza-claro alcançam a perfeita harmonia com o branco e com o preto, mas a sua ‘vida social’ não vai muito além disso.