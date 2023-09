A música é das mais perfeitas criações humanas mas pode tornar-se insuportável barulho quando mal usada

Falemos de restaurantes na praia e de poluição sonora.

Há uns anos, alguns já, recordo-me do aparecimento do fenómeno da “música de elevador”, uma nova espécie de tipologia musical que nasceu associada ao espaço específico onde a ouvíamos. Tal categoria surgiu como uma directa consequência de um uso — não se criava música para se ouvir em elevadores mas começou-se a definir um tipo de música, vinda da música já existente, que parecia ideal para ouvir em tais espaços. Um elevador, se não for privado, é um espaço público imensamente interessante onde a interacção entre quem lá entra e não se conhece, mesmo que aconteça só durante alguns segundos, é, no mínimo, curiosa. Por mais que os designers se esforcem, tem uma área diminuta, um efeito claustrofóbico e é constrangedor do ponto de vista social. A música parece amenizar algumas destas características menos positivas, cria um ambiente amistoso e relaxante. Alguém chegou a esta conclusão e, de facto, funciona.

