Imagens em voz alta: quando os cartazes à beira da estrada não são cinema

Há um filme, que acredito inesquecível, em que três dos personagens principais não são pessoas. Chama-se “Três Cartazes à Beira da Estrada” e conta com a participação magistral da actriz Frances McDormand, que ganha um Óscar por isso mesmo, no papel duríssimo de uma mãe, Mildred Hayes, cuja filha é assassinada e que não se contenta com a lentidão e passividade da justiça. Para chamar atenção, e como forma de amplificar o seu pedido de ajuda, Mildred aluga três cartazes gigantes na beira de uma estrada e neles escreve três frases, a preto sobre fundo vermelho, colocando literalmente o assunto à vista de todos, em espaço público. É a sua forma visual de gritar. Não há quem saia ileso daquele modo de comunicar. Os cartazes são três personagens sem som que repetem num ostinato incontornável aquilo que Mildred não quer que esqueçamos: a justiça não está a funcionar.

Em design de comunicação aprendemos a comunicar para diferentes pessoas, de diferentes maneiras, em formatos, tamanhos e plataformas distintas. Importa a qualidade e o tipo de texto, conta o design e conta o meio de comunicação que escolhemos usar. Se a mensagem que queremos transmitir é para um público muito alargado, escolhemos, necessariamente e hoje em dia, meios digitais, tudo o que se propague quase à velocidade da luz e entre nos nossos telemóveis, computadores e iPads. Se a mensagem for dirigida para um contexto geográfico específico, é possível usar estes meios orientados para segmentos de público que vivam em determinada zona. Pode, também, fazer sentido voltar a formatos de comunicação que usamos já desde há muito, como postais, folhetos, posters e cartazes, de rua ou de estrada. Mas entre estes, os posters e os cartazes têm um impacto poluidor enorme. Quando falamos em poluição estamos habituados a concentrar o nosso olhar apenas nas consequências negativas da actividade humana no ambiente natural. O facto é que existem várias formas de poluição, sendo que duas delas são bastante subestimadas: a sonora e a visual. Ambas têm enorme impacto em nós, humanos, na qualidade da nossa vida e na qualidade de algo que temos de proteger cada vez mais, que é o espaço público, construído ou natural, que partilhamos uns com os outros. Que tem valor económico, social e cultural.