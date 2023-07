Detalhes: como a elegância se conquista com pequenos gestos

Deus está nos detalhes, ou então o Diabo, diz-se. Não sendo católica, nem nada mais que, talvez, panteísta, prefiro sempre pensar que é Deus que está nos detalhes, que vejo como possibilidades para se atingir a perfeição e a beleza. Ou não, porque um mau detalhe pode arruinar todo um conjunto, daí o Diabo, talvez. Um detalhe não é um equilíbrio entre forças — é sim uma decisão, um momento, um pormenor onde se pode acentuar o ritmo do universo em redor, mesmo que só poucos o vejam. Nunca pode ser desajustado, é ele que dá coerência e profundidade ao todo. O detalhe concentra num ponto toda a qualidade que queremos para o mundo. Serve também para distinguir, para marcar diferença, de forma subtil.

Se há área de negócio onde a arquitectura e o design são testados de forma intensa, por uma quantidade enorme de indivíduos, é a actividade turística, muito concretamente os hotéis, que durante um certo tempo são as nossas casas, temporárias. E aqui os detalhes são de uma importância extrema. Por um lado podem reforçar a identidade de um sítio; por outro podem fazer com que este seja mais funcional e agradável; podem ainda representar algo imprescindível no turismo que é dizer “seja bem-vindo, pensámos em si”. Pensar em si, cliente, pensar nos outros em geral, é algo central para um designer tal como para um hoteleiro. “Pensar em si” quando se está a desenhar um hotel que vai ser usado por milhares de pessoas durante anos é necessariamente uma abstracção, tem de ser algo dirigido para um arquétipo, para denominadores comuns. O detalhe pode não acrescentar muito se o cliente estiver fora da média, mas se for um bom detalhe não destoa, não perturba.