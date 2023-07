Palas: o design de automóveis é um dos grandes desafios que um designer enfrenta

Andei em viagem no fim-de-semana passado. Por Portugal, mas poderia ter sido por outro sítio qualquer. Fiz maioritariamente auto-estradas, desenhadas para o nosso conforto e segurança, menos estimulantes para quem gosta da viagem por si só, dizem alguns, para mim que gosto de guiar, servem bem vários propósitos inclusive esse, o da viagem pela viagem. Estava calor, tem estado calor, muito calor. Quando se vai do Sul para o Norte, quem guia, se se for paralelo à costa e se for à tarde, leva com o sol no lado do condutor; quem vai no sentido inverso, incide no lado do acompanhante, como é natural. Experiência semelhante acontece quando vamos a conduzir e o sol se põe à nossa frente. E aí surge o tema das palas dentro dos carros.

Escrevemos pala, sem acento, mas dizemos “pála”. O nome deste acessório, ou equipamento, por si só, é foneticamente curioso — não se pode repetir demasiadamente esta palavra, seja no singular ou no plural, é daquelas que começam a perder sentido e significado, absorvidas pelo som que fazemos. Experimente dizer várias vezes pala e verá. Depois, pode ser diversas coisas: a pala de um boné, a pala colocada num olho, as palas dos carros, a pala de um sapato ou ainda de um pneu, além de ter ainda uma série de outros significados mais ou menos coloquiais, como por exemplo “beber à pala” ou “bater a pala”, esta última do jargão militar, directamente associada ao artefacto em si, a pala de um boné.

