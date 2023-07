Entre a serra de Grândola e o Atlântico: esta linha não pode passar num ecossistema natural como este

Design é, também, desenho. Em design de comunicação isso é claríssimo, especialmente quando observamos objectos gráficos como os mapas que são criados para nos explicar algo ou para nos orientarmos. Ou apenas para registarem intenções ou decisões. Os mapas ajudam desde tempos imemoriais não só a nossa orientação no espaço mas também a expressar decisões de carácter político, como as fronteiras ou a intervenção humana no território, ou sejam, obras relativas a infraestruturas como auto-estradas ou linhas de comboio, por exemplo.

Às vezes decisões tão importantes como estas, as das obras infra-estruturais de um país, são desenhadas só por políticos. Fazem-se acompanhar por equipas técnicas de economistas e engenheiros, por especialistas nas matérias complexas da mobilidade, seja ela feita através de carros ou de comboios, debruçam-se sobre mapas e desenham traçados, esquecendo-se de integrar urbanistas, designers, arquitectos e historiadores. Esquecendo aqueles que sabem como a natureza sofre com o impacto dos gestos dos homens e como um olhar criativo sobre uma questão — a da mobilidade — pode trazer alternativas que são melhores para o planeta Terra, consequentemente, melhores para todos.

