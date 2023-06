O design perdido no tempo: da água e da fraca memória

Escrevo em frente a campos alagados. Temporariamente, sem ser sequer suficiente para fazer nascer alguma coisa, a vastidão da água dá-nos a ilusão que esta nunca nos vai escassear, tão fácil, cai do céu aos milhares de litros, inunda, fica ali, parece ser tanta. Sei que daqui a uns dias o campo volta a estar seco, este é meio arenoso, a água esvai-se num ápice, corre direita a um qualquer rio interior, acaba no mar, sem que lhe demos uso. O Verão ainda nem começou, por aqui o calor não aperta, chove até, entre tempestades, raios de sol e céus escuros, mas já sabemos onde estamos — em seca.

Há uma pergunta simples: onde está tudo o que o design já criou e bem? Onde estão os contentores de água que antigamente víamos em cima dos telhados das casas no campo, ou em pequenas torres isoladas ou em alguns prédios das grandes cidades, como ainda vemos em Nova Iorque, por exemplo, grande parte deles desactivados? Onde estão, nos campos, os canais em pedra que antigamente, não há muito tempo, dirigiam a água para depósitos subterrâneos ou mesmo a céu aberto? As gárgulas de pedra que, desviando a água da fachada dos edifícios, a guiavam para grandes talhas, em pedra também? A lista é grande. Por onde andam os nossos gestos antigos, poupados, inteligentes, previdentes, na relação com este líquido que é literal, e não simbolicamente, a nossa própria vida? Somos espécie de má memória e de má gestão. Que desperdiça recursos naturais, mas também os próprios recursos, como a inteligência e a criatividade. A necessidade de água é nossa condição de vida. Não é opcional. Quando as Nações Unidas nos garantem — e nunca é demais repetir — que daqui a sete anos, a procura pela água excede em 40% a sua oferta devido a três factores, as alterações climáticas, o comportamento humano e o crescimento da população, é mais do que claro que aquilo que nos preocupou durante milénios é agora uma das maiores dificuldades, se não a maior, que temos de enfrentar neste momento. Sabemos que não estamos a fazer o suficiente. Acima de tudo porque sabemos também agora que qualquer tipo de gesto ou decisão menos bem estudada pode ter consequências terríveis na manutenção do equilíbrio da nossa nave espacial, a Terra. Ou seja, soluções para se criar água de forma artificial terão de forma inevitável repercussões no ecossistema, modificando-o.