Lance Wyman, o designer que nos ensina caminhos e encontros usando a comunicação

Nova Iorque estava ainda ensolarada no início de Outubro do ano que passou. Recordo-me dos dias em que estive lá a trabalhar e de uma coincidência que os tornou ainda mais especiais. Há um café, no Upper East Side, que gosto particularmente no Inverno e no Outono, por ser confortável e quente, onde muitas vezes tenho pequenos-almoços de trabalho, ou onde vou sozinha. Não é só o conforto, mas também o serviço e o que se come por lá, tem umas das melhores panquecas nova-iorquinas. Foi numa manhã desse Outubro, já fria mas cheia de sol, que me encontrei com Lance Wyman, amigo de uma amiga com quem eu estava e que sabia que eu tinha uma enorme admiração pelo seu trabalho na área do design de comunicação.

Podemos não reconhecer o seu nome imediatamente, mas quem não se lembra do logótipo dos Jogos Olímpicos do México em 1968? Ou porque o viu nessa altura, ou porque o estudou, ou porque, se pensar bem, esse logótipo influenciou de tantas formas a comunicação gráfica que veio a seguir que o conseguimos reconhecer em muitos outros trabalhos. Lance Wyman tem uma carreira de mais de 50 anos e um portfólio inigualável, que vai desde os anos 60 até à campanha de Barack Obama em 2008 e até agora. Nasceu em Newark, New Jersey, a 2 de Julho de 1937. Licenciou-se em design industrial no Pratt Institute em 1960 e desenvolveu, progressivamente, o seu interesse no design gráfico. No início da sua carreira trabalhou na General Motors, onde desenhou o seu primeiro logótipo para os Hyatt Roller Bearings, e mais tarde no atelier de George Nelson. É considerado um dos designers gráficos mais influentes do nosso tempo e um dos principais impulsionadores desta disciplina, não só na criação daquilo que é a identidade visual — que pode ser de um evento, de uma empresa, de uma instituição — mas também em algo de enorme utilidade prática para todos, principalmente em espaço urbano ou construído, que é a sinalética. A sinalética, quando é bem desenhada, guia-nos no espaço, orienta-nos, leva-nos de um sítio para o outro; mas também nos guia dentro do tecido social de cada sítio, de cada cultura, dando-nos indicações claras sobre limites, sobre regras, e agora, cada vez mais, sobre possibilidades. Lance Wyman é o designer que nos ensina caminhos e encontros usando a comunicação.

