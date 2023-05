Design: arrumar a casa responsabiliza, evidencia escolhas e decisões, clarifica

Existem noções que parecem ser simples e que acreditamos pertencerem ao senso comum. A ideia de arrumação e a da organização parecem ser duas delas. Diríamos que, ao longo do tempo, à medida que fomos criando sistemas materiais e imateriais de relação com o mundo e com os outros, foi quase obrigatório pensarmos em como desenvolver alguma ordem que permitisse ao mau selvagem (ou bom selvagem?) que somos, ter mão nisto tudo. Leia-se, impedir que o caos se instalasse.

Às vezes podemos pensar que demasiada ordem, organização, arrumação podem contrariar ou dificultar algo que nos é essencial, que é a criatividade. Não é verdade. Os designers são prova viva de como a organização existente, que gera sempre definição de barreiras e limites, não limita, por sua vez, a sua capacidade inventiva. Pelo contrário. Os adolescentes também são prova viva do mesmo. O estabelecimento de algo que organiza um universo e que lhe confere fronteiras, se for feito de forma inteligente, age tendencialmente como estímulo à inovação.

