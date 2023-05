A relação entre o design de moda e outros campos do design é cada vez maior

O design de moda faz parte da grande disciplina do design. Não é área sobre a qual me debruce muitas vezes, embora contenha nele uma das mais importantes características da nossa espécie e das que mais me interessa, que é o desejo de comunicar. O meu interesse no design de moda foi sempre por aí, pela possibilidade que a moda, a roupa, nos dá de transmitir determinada mensagem, através de um conjunto subtil de variações de materiais, que incluem cor, textura e forma, que constroem algo que colocamos sobre o nosso corpo.

A relação do design de moda é cada vez maior com outros campos do design e, como não poderia deixar de ser, a sua aproximação ao mundo do mobiliário, dos objectos, domésticos ou não, também. Milão foi exemplo disso, ou porque designers de produto foram convidados por marcas de moda, como a Dior fez com Philippe Starck, ou porque algumas das marcas de roupa estão a criar cada vez mais equipamentos para casa. E aqui existem diversas abordagens, como a da casa Hermès, à qual voltarei noutra crónica. Mas neste Salone destacou-se, sem dúvida, o trabalho que Jonathan Anderson e a sua equipa fizeram sobre uma colecção de cadeiras, que foi verdadeiramente original.