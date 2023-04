Atelier Luma: o design visto como uma ferramenta de conhecimento, de transição e de inovação

São cada vez mais frequentes os projectos culturais ambiciosos e de grande dimensão que estão fora dos grandes centros urbanos. Temos vários exemplos no mundo, a maioria deles vindos da iniciativa privada. Uns estão mais isolados, outros estão mais perto de vilas ou cidades, e desses há um, não muito longe daqui, em França, cujos resultados foram apresentados agora em Milão, durante a semana do Salone del Mobile, num contexto fortemente centrado no design.

Uma mulher, Maja Hoffmann, foi e é a força motora de uma fundação de arte criada em 2004, em Arles, e do Luma Arles. Desde o seu início que esta fundação privada se debruçou sobre temáticas centrais ao desenvolvimento da sociedade, com um programa variado, que a partir de 2016 passou a incluir um laboratório de design de investigação, o Atelier Luma. O seu director artístico, Jan Boelen, propôs para esta plataforma uma pesquisa sistemática sobre o contexto local, sobre a sua biodiversidade, a sustentabilidade e o relacionamento social a partir do design. Através de metodologias vindas desta disciplina e de componentes de pesquisa aplicada, que tornam os designers verdadeiros investigadores, o Atelier Luma durante seis anos mapeou territórios, prácticas, materiais, processos locais tendo como missão contribuir para um mundo mais sustentável. O design é visto aqui como uma ferramenta de conhecimento, de transição e de inovação, estimulando o uso dos recursos naturais sem comprometer o futuro, reconfigurando um presente disfuncional.