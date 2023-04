Ronan e Erwan Bouroullec são irmãos, franceses, e a antítese do “superstar designer”

N o circuito mundial do design basta dizermos “os irmãos franceses” para todos saberem de quem estamos a falar. E isto já vem de há muitos anos, mesmo quando eles ainda eram uns jovens designers, apenas uma promessa. Mas havia algo em Ronan e Erwan Bouroullec que desde o início parecia garantir aquilo que veio a acontecer, que foi tornarem-se numa referência, no final do século XX e durante este século presente, daquilo que podemos chamar de “bom design”. Melhor dizendo, “muito bom design”.

Falar de bom design é sempre complexo. Não pode ser uma apreciação estética, como é natural, mas a estética está presente na avaliação; não pode ser uma questão de gosto, isso é seguro, mas algumas das variantes são relativas, outras dificilmente mensuráveis. A classificação resulta, de facto, da análise de uma lista longa de elementos, onde a eficácia e a função se encontram, e onde neste momento a sustentabilidade é vector determinante, embora não fosse assim há uns meros 20 anos atrás.