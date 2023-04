A importância dos valores locais no design, arquitectura e património

Estive esta semana no lançamento de um livro para o qual contribuí com um pequeno texto que inspira este artigo. O livro, editado pela Spira, chama-se “Os Próximos 10 Anos do Património Cultural em Portugal: Tendências” e é, como se percebe, centrado na temática do património cultural nacional. Lendo os outros textos que constam desta obra, e relendo o que escrevi, parece ficar claro para todos que o património cultural é tudo menos algo de estático, é, pelo contrário, algo em constante reinvenção, onde significados novos se vão acrescentando com o passar do tempo, do uso e dos olhares sobre o mesmo.

Seja no nosso país ou noutro qualquer, o design e a arquitectura contemporâneos criam parte do património futuro. Mas também reescrevem o património presente, contribuindo, em ambos os casos, para a definição da identidade de um sítio e de um povo. Quando embebidos no processo criativo de um arquitecto ou de um designer, os valores locais, onde o património tangível e intangível se incluem, permitem solidificar a construção da imagem de uma cidade, região ou país, seja ele qual for. E isso passa quer pela adopção de métodos de produção tradicionais aplicados às indústrias actuais, quer pela utilização de matérias primas locais e da sua aplicação na indústria existente, quer pela leitura criativa de todo um património histórico e cultural. Os arquitectos e os designers trabalham, de forma consciente, esperamos, sobre esta matéria, um misto entre passado e presente, e sobre ela e com ela, definem os objectos do futuro. São criadores que têm de olhar para as tradições e artesanias locais ainda existentes, que adicionam conhecimento tecnológico e científico, que usam materiais sustentáveis, naturais ou não, que têm uma perspectiva inclusiva, quer do ponto de vista etário, quer social, quer económico, quer cultural.