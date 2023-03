Diz-me onde te ensinam: o redesenho dos espaços de ensino públicos e das suas dinâmicas devia estar em curso

Educar é desenhar a base da evolução da Humanidade. Poucas coisas terão tanto impacto na vida de alguém como a forma como se foi ensinado nos primeiros anos de vida e a forma como se vai sendo educado, ou se auto-educa, ao longo da vida. Educar não é apenas responsabilidade dos progenitores, se a sociedade onde estivermos inseridos funcionar como deve, ou seja, providenciar mecanismos complementares ao papel que os pais ou os responsáveis por uma criança, têm. Não é responsabilidade de uma só instituição, seja ela privada ou não. Não é responsabilidade apenas dos professores, como é claro. A educação deve fazer-se a partir de todo um ecossistema, interligado e dinâmico, que agora, com os meios digitais e com a internet, está a assumir contornos radicalmente novos. Há demasiados dados e informação, a espécie humana modificou-se mais rapidamente do que o seu próprio sistema base de ensino e surgem necessidades de ajuste, urgentes, num cenário com uma velocidade de transformação imensa.

Há pouco tempo, no Madrid Design Festival, antes de entrar num debate, ouvi durante cerca de uma hora uma oradora admirável, pela energia e convicção, mas também pela precisão e certeza com que falou sobre algo relativamente simples e fácil de ser alterado neste universo complexo do ensino, em relação ao qual não falamos o suficiente. Rosan Bosch tem um trabalho centrado no estímulo da aprendizagem através dos espaços onde esta actividade tem lugar. Coloca o design de interiores e de exteriores, mas também o design de comunicação e o de equipamento, no centro de uma potencial alteração positiva na área do ensino. Tal como o interior das casas e os espaços públicos contemporâneos ainda não se adaptaram às novas exigências que caracterizam os tempos presentes, as salas de aulas, maioritariamente nas escolas e universidades públicas, onde aprende ainda grande percentagem das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens adultos, ainda não o fizeram também. E com um impacto enorme em termos da eficácia do ensino, consequentemente, do nível de aprendizagem e da performance da sociedade como um todo. O design tem aqui um papel de extrema utilidade, pois é a disciplina que, em diálogo com outras, pode, de forma mais rápida e não necessariamente cara, contribuir para que as actuais plataformas físicas onde o ensino acontece, leia-se, escolas e campus, se modifiquem e se tornem eficazes.