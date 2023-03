Guerra e reconstrução: é necessário entender profundamente o que se está a passar na Ucrânia

A 24 de Fevereiro de 2023 fez um ano que a guerra na Ucrânia começou. Uma data que nunca mais será esquecida, uma guerra que o mundo acompanha em directo desde o primeiro dia e que veio provar que mesmo que estejamos num tempo melhor para a Humanidade, continuamos a lidar com homens e mulheres de mau desenho. Entender como a cultura, na qual o design se insere, é útil na transformação dos cenários de guerra é fundamental. E é interessante como são várias as formas como este território actua e o modo distinto como pode servir para alterar comportamentos e consciências.

Há duas semanas estive não mais de 32 horas em Madrid. Fui participar num debate no Madrid Design Festival, onde muitos temas se discutiram, entre os quais questões relacionadas com algumas preocupações actuais, desde a educação até a coesão social e a sustentabilidade ambiental. Um dos tópicos que ocupa agora quer designers, quer arquitectos, quer engenheiros, é precisamente como criar soluções rápidas para a recuperação de contextos de grande devastação, como o que a Ucrânia atravessa neste momento. A possibilidade de se reconstruir a partir da reciclagem de destroços é uma das soluções mais debatidas. Por exemplo, como construir novas casas reciclando no local materiais que restam de um edifício bombardeado, permitindo várias coisas ao mesmo tempo: limpar, reutilizar e acelerar o tempo de construção. A outra é a construção modular, em que partes da casa saem da fábrica já completas, com infraestruturas colocadas, e que são depois reunidas e terminadas in situ também.