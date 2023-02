O poder das imagens desenhadas, uma forma de comunicar replicada de um modo célere e imparável através dos meios digitais

Continuo, neste mês em que contaremos um ano sobre o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a falar sobre design enquanto uma arma de defesa e de luta. De enorme importância acima de tudo quando falamos especificamente sobre design de comunicação, área do design em que assistimos a uma combinação poderosa entre imagem e texto. Não importa se o que defendemos é a paz, os direitos humanos ou determinado sector oprimido ou em condições deficitárias; ou se o que é necessário debater é um tema comum a muitos ou, pelo contrário, de uma minoria. O que é um facto é que o resultado de um trabalho que tem como base o impacto da imagem no nosso corpo e que muitas vezes conjuga uma mensagem escrita, normalmente fácil de entender ou com força poética ou simbólica, pode ter uma importância definitiva no desenrolar de situações críticas para a Humanidade.

Podemos relembrar aqui dois exemplos do passado recente que mostram bem como este modo de comunicar foi determinante, em alturas de revolução social e política, em dois países distintos, Portugal e França e de certo modo próximos no tempo. A revolução de Maio de 68 e a Revolução dos Cravos de 74 foram momentos em que a produção de posters acompanhou a onda de alterações políticas e sociais que se desenvolveram nestes períodos condensando não só as mensagens chave mas também as palavras de ordem, ou seja, o sentido que deveria ser seguido. Em Portugal este momento, e a importância do design e dos seus protagonistas, foram objecto de uma exposição com o título “A Liberdade da Imagem: Design e Comunicação Visual em Portugal (1974-1986)” promovida pelo Governo de Portugal e integrada nas Comemorações dos 40 Anos do 25 de Abril, da qual fui comissária e que teve curadoria de José Bártolo, cujos resultados podem ser ainda encontrados online.